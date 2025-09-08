    Donne e Sanità: due giorni di confronto a Firenze per essere protagoniste

    Esperti, istituzioni, professionisti sanitari e rappresentanti del mondo accademico, amministratori pubblici e mondo del volontariato si confronteranno  per due giorni, il 10 e l’11 settembre, a Firenze, sul tema della salute femminile lungo tutto l’arco della vita. Si tratta della quinta edizione della Convention nazionale di Donne Protagoniste in Sanità, l’associazione che comprende oltre 2.300 Donne  impegnate a tutti i livelli nel pianeta Salute. Si terrà a “Il Fuligno, CSF Montedomini” (via Faenza 48, nei pressi della stazione di Santa Maria Novella).

    Intervista a Monica Calamai, coordinatrice della Community Donne Protagoniste in Sanità