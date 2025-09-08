Festival di Poesia a Firenze

Dall’8 al 30 settembre torna il Festival internazionale di poesia a cura dell’Associazione culturale Laboratorio Nuova Buonarroti. Il festival internazionale di poesia “Voci lontane, voci sorelle”, appuntamento tradizionale dell’Estate fiorentina, giunge alla sua 23a edizione. Gli incontri, ad ingresso libero, si svolgeranno in vari luoghi della città, dal centro alla periferia, e saranno rivolti ad un pubblico generale, con particolare attenzione alla fascia giovanile.
Vittorio Biagini, direzione artistica insieme ad Elisa Biagini