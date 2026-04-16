“Hedy Lamarr. Una donna fra genio e bellezza” al Teatro delle Spiagge di Firenze 16 Aprile 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it "Hedy Lamarr. Una donna fra genio e bellezza" al Teatro delle Spiagge di Firenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:00 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed L’intervista alla protagonista Maddalena Emanuela Rizzi. Sabato 18 alle 21:00 e domenica 19 alle 16:30 al Teatro delle Spiagge di Firenze