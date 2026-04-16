    “Hedy Lamarr. Una donna fra genio e bellezza” al Teatro delle Spiagge di Firenze

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    "Hedy Lamarr. Una donna fra genio e bellezza" al Teatro delle Spiagge di Firenze
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    L’intervista alla protagonista Maddalena Emanuela Rizzi.

    Sabato 18 alle 21:00 e domenica 19 alle 16:30 al Teatro delle Spiagge di Firenze