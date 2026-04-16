www.controradio.it Cubo nero, nuovi avvisi a comparire per i dirigenti dell'Urbanistica Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:30 Share Share Link Embed

Prosegue a Firenze l’inchiesta della procura sul così detto Cubo nero. Ci sono adesso nuovi avvisi a comparire destinati ad alcuni dirigenti dell’Ufficio urbanistica del Comune di Firenze. Mentre tre dirigenti decidono di non rispondere all’interrogatorio dei magistrati.

L’indagine sul Cubo nero prosegue, va avanti, alla scoperta della filiera di responsabilità, delle dinamiche, di quei meccanismi che hanno portato alla realizzazione di uno degli interventi di urbanistica più discussi di sempre a Firenze. Ci sono adesso nuovi avvisi a comparire per dirigenti dell’Ufficio urbanistica di Palazzo Vecchio. Dirigenti che fino ad ora non hanno ricevuto avvisi di garanzia e dunque non sarebbero formalmente indagati. Nei giorni scorsi invece l’interrogatorio convocato dal Procuratore aggiunto Marilù Gattelli e dalla sostituta procuratrice Luisa Serranti. Convocati altri dirigenti dell’Urbanistica che si sono però avvalsi della facoltà di non rispondere. Hanno annunciato che presenteranno una memoria difensiva. Presenteranno così la loro versione sulla nascita e lo sviluppo dell’edificio che ha preso il posto dell’ex Teatro comunale noto adesso come Cubo nero. Al momento gli indagati sono dodici e sei di loro sono già stati convocati in Procura. I reati contestati: falso ideologico, violazione delle norme paesaggistiche e abuso edilizio. Indagine complessa quella della Procura, che ha come oggetto i dirigenti comunali certo, ma anche i membri della Commissione paesaggistica, la Soprintendenza e la proprietà dell’immobile. Immobile che transitò da Cassa depositi e prestiti per essere poi acquistato dalla Hines, dopo il cambio di destinazione in ricettivo-abitativa. Restyling a cura dello studio dell’architetto Vittorio Grassi di Milano. La Procura sta accertando se tutte le norme in merito alla tutela paesaggistica sono state rispettate.