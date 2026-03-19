www.controradio.it Glue presenta "CINEMA e NARRAZIONE" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:48 Share Share Link Embed

Il progetto “Cinema e Narrazione – Storie di vita e comunità”, promosso da Glue APS e ideato e coordinato da Giulia Biagi, utilizza il linguaggio cinematografico come strumento per favorire il dialogo interculturale e intergenerazionale e promuovere forme di partecipazione culturale. L’iniziativa ha coinvolto persone interessate al mondo del cinema in un percorso di 10 laboratori dedicati alla scoperta del linguaggio audiovisivo e alla realizzazione di un docufilm collettivo. Il progetto nasce dall’idea di utilizzare il cinema non solo come oggetto di fruizione, ma come pratica partecipativa, in cui i partecipanti diventano coautori del racconto. Durante gli incontri i partecipanti hanno lavorato sull’osservazione della realtà quotidiana, sulla costruzione di storie di vita e sulla sperimentazione di strumenti di base della produzione audiovisiva, alternando momenti di introduzione al linguaggio cinematografico, esercizi creativi e attività collaborative. Il percorso ha messo in relazione le narrazioni personali con gli spazi della città di Firenze, evidenziando la ricchezza di esperienze che compongono la sua identità contemporanea. Nel lavoro collettivo è emerso spontaneamente anche il tema della bicicletta come modo di attraversare e osservare la città. Il laboratorio si conclude con la proiezione pubblica del docufilm, sabato 22 marzo alle 14.45 al Cinema Astra di Firenze, come momento di restituzione alla città e di confronto sui temi emersi durante il percorso.