www.controradio.it Fondazione Caritas a sostegno dei giovani LGBTQI+ Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:14 Share Share Link Embed

Dal lavoro della diocesi di Firenze nasce un progetto di supporto e accoglienza per i giovani Lgbtq+ e i loro familiari, basato su un punto di consulenza in città e una struttura di accoglienza nella provincia. L’iniziativa rientra nell’ambito di ‘Go future’, il piano triennale 2024-2026 promosso dalla Caritas e dedicato ai giovani tra i 16 e i 35 anni. Tra le iniziative quella della creazione di una casa di accoglienza temporanea a San Casciano in Val di Pesa (Firenze) per coloro che hanno bisogno di un alloggio protetto; nella struttura potranno soggiornare da un periodo di pochi giorni fino a un massimo di 18 mesi

MARCO SERACINI, Presidente della Fondazione Solidarietà Caritas