Autismo, nasce “Via Blu” una nuova app per facilitare gli spostamenti in tram

‘Via Blu” è una nuova applicazione digitale, prima nel suo genere in Italia, pensata per accompagnare le persone autistiche e le loro famiglie negli spostamenti quotidiani in tram, offrendo strumenti concreti per ridurre ansia, incertezza e sovraccarico sensoriale. Nasce nell’ambito del progetto ‘Binari Blu’, frutto della collaborazione di GEST, che gestisce la tramvia dell’Area Fiorentina, con Associazione Autismo Firenze e il patrocinio di Comune di Firenze e del Comune di Scandicci.