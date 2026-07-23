La Regione Toscana annuncia la quinta edizione del Next Generation Fest sabato 10 ottobre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze. L’iniziativa gratuita ideata da Bernard Dika nell’ambito delle politiche giovanili regionali, celebra la Giornata regionale dei giovani, istituita dalla Legge regionale 81/2020 e conferma l’impegno della Regione nel valorizzare il protagonismo delle nuove generazioni. Tra i primi nomi sul palco: Mattia Stanga, Simonetta Cheli, Himorta, Eddie Brock, Calcagni, Manuel Agnelli, Sarafine.
Giovanisì, torna il Next Generation Fest
/
RSS Feed
chiamare il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika