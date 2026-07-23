www.controradio.it Viareggio: la Fondazione Catarsini apre ai giovani Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:16 Share Share Link Embed

In occasione della “Festa dell’arte”, che dal 2021 si tiene l’ultimo sabato di luglio in una delle tappe del Cammino I luoghi di Catarsini, la Presidenza della Fondazione Alfredo Catarsini 1899 ETS invita tutti all’Atelier Catarsini, negli spazi della Villa Museo Paolina Bonaparte (via Machiavelli 2 a Viareggio) che ospita da molti anni tutto il materiale cartaceo riguardante l’attività dell’Artista e scrittore, oltre alla fedele ricostruzione del suo studio d’artista. Il prossimo 25 luglio, dalle 18 alle 20.30, sarà celebrata la nascita di “Fondazione Catarsini Next Generation” – che prevede il “Laboratorio di Ricerca Universitaria Applicata” dedicato ai linguaggi espressivi, alle tecnologie, alla cultura e all’arte accessibile, e all’inclusività.

Elena Martinelli Presidente della Fondazione Alfredo Catarsini 1899