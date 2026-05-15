www.controradio.it Gen Z. Puntata del 15 maggio 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:24:35 Share Share Link Embed

Gen Z. Puntata del 15 maggio 2026. Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti/e. In onda il venerdì in Newsline alle In collaborazione con Tif.

Tema della puntata- Giovani e città: proposte, indici e spazi. Ma per cosa, per chi e per quanto?

Dopo il successo di Genova di Charlotte de Witte con migliaia di giovani in piazza, la sindaca di Firenze pensa ad un evento gratis con l’artista Moby e annuncia di voler aderire allo Youth Test, uno strumento per misurare gli effetti di qualsiasi scelta amministrativa sugli under 35 sull’esempio di Parma, primo caso in Europa. Ma come si rende una città più viva, attrattiva, accessibile e a misura di giovani?