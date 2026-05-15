    “Marradi a un anno dall’alluvione”

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    "Marradi a un anno dall'alluvione"
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    Esito dell’evento pubblico di presentazione al teatro degli Animosi del report sugli interventi finora effettuati dopo gli eventi calamitosi che hanno colpito l’Alto Mugello. 
    Il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti 