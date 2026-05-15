“Marradi a un anno dall’alluvione” 15 Maggio 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it "Marradi a un anno dall'alluvione" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:25 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Esito dell’evento pubblico di presentazione al teatro degli Animosi del report sugli interventi finora effettuati dopo gli eventi calamitosi che hanno colpito l’Alto Mugello. Il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti