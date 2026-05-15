Appello per una giornata mondiale di memoria della Nakba

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TOSCANA. Venerdì 15 maggio 2026, alle 18:30 in piazza dell’Isolotto a Firenze, l’iniziativa pubblica per presentare l’appello per una giornata mondiale della Nakba. A 78 anni dalla “catastrofe” che nel 1948 ha segnato l’esilio forzato di oltre 750.000 palestinesi e la distruzione di centinaia di villaggi — dicono gli organizzatori – “sentiamo oggi più che mai l’urgenza di trasformare questa memoria in responsabilità collettiva”. Le nostre ospiti: Umi Carroy Comitato Nakba, Antonella Pino Il Diwan Una goccia per Gaza, Luisa Morgantini Assopace.