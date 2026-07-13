www.controradio.it Fondazione Caritas, in bilancio sociale tema centrale è emergenza abitativa Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:41 Share Share Link Embed

Emergenza abitativa. È questa la criticità più importante fotografata dal bilancio sociale 2025 della Fondazione Caritas e che attraversa tutte le aree e i servizi rendendo impossibile l’autonomia per anziani, giovani coppie, senzatetto, minori non accompagnati e persone con percorsi assistenziali per motivi di salute o giudiziari. E dalla Fondazione CR Firenze, che con un contributo di 700 mila euro ha garantito 350 mila pasti, arriva un appello ai cittadini: “Mettere a disposizione le abitazioni vuote, serve sensibilità concreta e tangibile”, così il direttore generale Gabriele Gori.