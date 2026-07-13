www.controradio.it Corpo Celeste - Intervista a Massimo Raveri Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:09:07 Share Share Link Embed

La danza di Dio: la creazione del mondo

Ascolti con Massimo Raveri, antropologo e professore onorario di Religioni e filosofie dell’Asia Orientale all’Università Ca’ Foscari di Venezia. A cura di Todo Modo

I racconti sacri dell’inizio del mondo sono visioni metafisiche che danno significato al nostro esistere: narrano dell’inizio e in realtà parlano della fine e del fine di tutto, in un gioco di simmetrie tra le visioni di un “prima” e quelle di un “dopo”, perché svelano la profondità di un progetto divino, per vincere il pensiero inquietante che le forme dell’universo, come i percorsi delle nostre vite, il bene e il male, siano solo il frutto del caso. E quella prima luce del mondo, simbolo di una verità che affiora all’essere, è sempre un “principio” di gioia. Come il sogno antico di un Dio che danza l’universo e disegna l’incanto dell’armonia del creato.