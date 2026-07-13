www.controradio.it Conti della sanità Toscana: Monni, 'allo studio manovre per ottimizzare il sistema' Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:08 Share Share Link Embed

“Stiamo facendo manovre per provare a ottimizzare ancora di più i modelli organizzativi” del sistema sanitario, “in modo da non gravare sulle risposte che diamo ai cittadini: è chiaro che siamo anche una Regione che nel tempo questo lo ha fatto, quindi siamo ormai all’osso e dovremo arrivare anche a misure abbastanza importanti per poter reggere senza aumentare ulteriormente l’imposizione fiscale”. Lo ha detto Monia Monni, assessore alla salute della Regione Toscana, a margine della presentazione di un’iniziativa per l’Ucraina.