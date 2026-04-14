www.controradio.it Firenze, tre piazze per Gucci e scoppia la polemica Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:33 Share Share Link Embed

Un anno dopo l’evento della maison Gucci in piazza Santo Spirito, il Comune di Firenze annuncia un nuovo evento per domani e giovedì in piazza della Signoria, in piazza del Carmine e di nuovo in Santo Spirito. E le opposizioni insorgono.

Ci risiamo. Stesso evento, stessa maison di moda e lusso, stesse polemiche. Solo che questa volta le piazze sono tre e non una sola, come un anno fa. Quando, il 14 maggio, l’evento Gucci in piazza Santa Spirito paralizzò il quartiere, face parecchio discutere e generò una serie di promesse sul “fare meglio in futuro”. Quel fare meglio doveva consistere soprattutto sul comunicare e condividere prima e meglio. Ma così non è stato neanche quest’anno. Da una interrogazione del Consigliere comunale in Palazzo Vecchio di Sinistra progetto comune Dmitrij Palagi, si viene così a sapere che domani e giovedì, Gucci sfilerà in piazza della Signoria, in piazza del Carmine e – appunto, di nuovo – in Santo Spirito. Dunque, piazze non utilizzabili dalla cittadinanza, per un evento privato che frutterà al Comune solo mezzo milione di euro. Troppo poco per l’affitto di un pezzo importante del centro storico cittadino. Il consigliere Palagi ha annunciato una interrogazione proprio per cercare di approfondire le questioni legate alle economie di questi eventi. E in città torna naturalmente con forza una polemica tanto ormai vecchia quanto ancora irrisolta. Un anno fa ci fu una mobilitazione della cittadinanza del quartiere di Santo Spirito. La novità è che quest’anno le piazze non saranno chiuse, come fu l’anno scorso quando la piazza venne letteralmente blindata. Il consigliere del Pd Enrico Conti sottolinea il fatto che, visti gli investimenti del gruppo Kering in città, sarebbe dal suo punto di vista quasi un dovere istituzionale concedere le piazze. Come se gli investimenti fossero per il bene pubblico e non per un business tutto privato.