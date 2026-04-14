www.controradio.it A Palazzo Strozzi l'installazione 'There are other fish in the sea' di Superflex Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:00 Share Share Link Embed

Otto grandi colonne in travertino rosa, composte da blocchi modulari e posizionate nel cortile all’interno di una grande vasca d’acqua che le riflette, insieme allo spazio circostante, il cielo e i visitatori. Si intitola ‘There are other fish in the sea’ (‘Ci sono altri pesci nel mare’), l’installazione realizzata appositamente per il cortile di Palazzo Strozzi a Firenze da Superflex, collettivo danese riconosciuto a livello internazionale per opere e progetti che ripensano il ruolo dell’arte in relazione a dinamiche sociali, economiche e ambientali del nostro tempo e fautore di un progetto di ‘architettura interspecie’. L’installazione, visibile fino al 2 agosto, nel 60mo anniversario dell’alluvione di Firenze del 1966, diventa il punto di partenza per promuovere un cambiamento di prospettiva nel nostro rapporto con l’ambiente, mettendo in discussione la tradizionale centralità attribuita all’essere umano.

Domenico Guarino ha intervistato Bjrnstjerne Reuter Christiansen Bor e Jakob Fenger del collettivo Supelex che ha curato l’installazione