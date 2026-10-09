www.controradio.it Firenze, tramvia: "Gli alberi non si tagliano", in 1.500 in corteo Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:50 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="jmHuAKNPnZ"><a href="https://www.controradio.it/podcast/firenze-tramvia-gli-alberi-non-si-tagliano-in-1-500-in-corteo/">Firenze, tramvia: “Gli alberi non si tagliano”, in 1.500 in corteo</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/firenze-tramvia-gli-alberi-non-si-tagliano-in-1-500-in-corteo/embed/#?secret=jmHuAKNPnZ" width="500" height="350" title="“Firenze, tramvia: “Gli alberi non si tagliano”, in 1.500 in corteo” — www.controradio.it" data-secret="jmHuAKNPnZ" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Un migliaio di manifestanti ha sfilato da piazza delle Cure fino a piazza Berlinguer a Firenze per protestare contro il taglio degli alberi deciso nell’ambito della realizzazione della nuova linea tramviaria cittadina da piazza della Libertà fino a Rovezzano. Alla manifestazione, promossa da cittadini e comitati civici, hanno partecipato anche consiglieri comunali e altri rappresentanti del centrodestra fiorentino, senza bandiere e simboli di partito.

NELL’AUDIO LA DIRETTA DELLA NOSTRA INVIATA SANDRA SALVATO

Il corteo, che ha scandito slogan come “Vogliamo il referendum”, mostrando cartelli con le scritte “Gli alberi siamo noi” e “Tagliare un albero è un crimine”, è arrivato di fronte all’ingresso del Mandela Forum per gli interventi conclusivi. Gli alberi, per il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella, e il capogruppo a Palazzo Vecchio, Alberto Locchi, sono “un patrimonio verde che contribuisce alla qualità dell’aria, alla vivibilità dei quartieri e alla mitigazione delle temperature estive”.

Questo evento, secondo Stella e Locchi, “dimostra la vitalità dei comitati cittadini e la loro capacità di fare proposte. Per questo, è urgente che il centrodestra cittadino si riunisca e lanci un appello a tutte le forze alternative alla sinistra”. Per Luca Santarelli, coordinatore di Gruppo Misto-Noi Moderati in Consiglio comunale, “Noi Moderati non è contro la tramvia, ma contro il modus operandi di una sinistra che si sente padrona della città e non ascolta le reali esigenze del territorio”.