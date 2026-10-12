www.controradio.it Cpr: Piantedosi tira dritto e Giani pensa a riformarli Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:50 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="wa6iZp7r9h"><a href="https://www.controradio.it/podcast/cpr-piantedosi-tira-dritto-e-giani-pensa-a-riformarli/">Cpr: Piantedosi tira dritto e Giani pensa a riformarli</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/cpr-piantedosi-tira-dritto-e-giani-pensa-a-riformarli/embed/#?secret=wa6iZp7r9h" width="500" height="350" title="“Cpr: Piantedosi tira dritto e Giani pensa a riformarli” — www.controradio.it" data-secret="wa6iZp7r9h" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

La questione dei Cpr “è una materia che va riformata e va precisata, offrendo tutte le garanzie e i diritti se le persone vengono messe in questicentri. Io sono ottimista, perché è 4 anni che non sono stati realizzati Cpr. Spesso si annunciano per creare un’opinione, ma poi non si fanno”. Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani alla Festa del Foglio a Firenze, replicando al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulla realizzazione di un Cpr nella regione.

Giorgio Bernardini