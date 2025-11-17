www.controradio.it Firenze protagonista nella classifica della qualità della vita 2025, Prato in forte ascesa Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

Nell’indagine ItaliaOggi–Ital Communications, Firenze quarta con un balzo di 4 posizioni e Prato guadagna 18 posti: boom per affari, lavoro, salute e turismo, ma restano criticità su sicurezza.

La classifica 2025 sulla qualità della vita delle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, premia Firenze e la Toscana, confermando l’impronta positiva del territorio. Firenze si posiziona al quarto posto a livello nazionale, scalando quattro gradini rispetto all’ottava posizione dello scorso anno e mostrando una crescita di performance in molte delle nove dimensioni valutate.​ In particolare, Firenze domina nella sezione “Affari e lavoro”, passando dal 18° al 2° posto. Si piazza tra i migliori anche per istruzione e formazione (6ª), turismo (10ª), salute (18ª) e reddito e ricchezza, dove sale al 3° posto. Tuttavia, emergono limiti per reati e sicurezza (106ª) e sicurezza sociale (33ª), segnalando che la progressione del benessere non sempre rispecchia nella sicurezza percepita.​ Molto premiata, per capirci, la città delle luminarie a forma di borsa dello shopping. Prato, anch’essa tra le protagoniste della Toscana, guadagna ben 18 posizioni e si piazza 21ª in Italia, con ottimi dati in “Affari e lavoro” e “Sicurezza sociale”, trainata dalla ripresa del tessile e dalla solidità dei servizi. Anche Siena, Pisa, Lucca, Livorno, Arezzo, Grosseto, Pistoia e Massa Carrara migliorano la loro posizione, con Siena tra le prime venti. Livorno brilla nel turismo, seguita da Grosseto e Lucca che entrano nel gruppo di testa. Il quadro regionale testimonia la forza del centro Italia: Firenze guida, seguita da Siena, Prato e Pisa, con tutte le province in crescita, tranne Pistoia.​