Si scrive Toscana delle donne, si legge Libertà. Inaugurata la rassegna di eventi e strumenti

Si insedia in piazza Duomo il Villaggio della salute a cura di Ispro. Dal 17 al 21 novembre, davanti alla sede della Presidenza della Regione, saranno allestite due unità mobili, tra cui il nuovo mezzo di Ispro che garantisce attività multiscreening, non solo mammografia, nelle aree interne della Toscana. Gli screening saranno accessibili gratuitamente prenotandosi con l’apposito QR-code sulla pagine della Toscana delle donne nel sito www.regione.toscana.it . L’iniziativa fa parte dell’edizione 2025 della Toscana delle Donne, che si è aperta ieri con Edoardo Leo (foto), Simona Molinari e Chiara Francini al Teatro Verdi di Firenze. Più di mille persone, hanno assistito alla serata inaugurale della rassegna ideata da Cristina Manetti, oggi assessora regionale. Libertà il titolo quest’anno della manifestazione.

Cristina Manetti ai microfoni di Chiara Brilli

“La Toscana delle donne è una manifestazione che cresce ogni anno in rilevanza e in capacità di incidere. Il tema scelto per quest’anno, la libertà, rappresenta una sfida culturale e civile che sentiamo profondamente” le parole di Giani secondo cui la manifestazione è diventata negli anni “un vero hub di idee, posizioni, confronti che valorizzano il ruolo della donna in una regione che da sempre è all’avanguardia”.