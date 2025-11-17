www.controradio.it Restyling Stadio Franchi: ACF Fiorentina lancia ultimatum a Comune Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:35 Share Share Link Embed

Dopo lo slitteamento del coronoprogramma e le relative polemiche, un’altra tegola si abbatte sul restyling del Franchi: l’Acf Fiorentina, per bocca del direttore generale Alessandro Ferrari ha lanciato di fatto un ultimatum a Palazzo Vecchio: patti chiari entro fine anno o ci tiriamo fuori dalla seconda tranche dei lavori. In ballo ci sono i 50 milioni che la società viola dovrebbe mettere in cambio del controllo sui cantieri e sugli spazi commerciali .

I PARTICOLARI DA DOMENICO GUARINO