www.controradio.it Firenze: esplode cavo sotterraneo alta tensione, via Martitri del Popolo (di nuovo) bloccata Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:02:45 Share Share Link Embed

Non c’è pace in via Pietrapiana e dintorni: dopo il rifacimento della piazzetta e dei marciapiedi, le polemiche sullo spostamento, poi scongiurato, dei cassonetti della spazzatura, e in attesa che partano i nuovi lavori per la pavimentazione dell’ultimo tratto della strada in direzione piazza Salvemini, da ieri via Martiri del Popolo, che è la parallela di Pietrapiana verso piazza dei Ciompi, è di nuovo transennata per l’esplosione di un cavo sotterraneo dell’alta tensione.

Cavo dell’alta tensione incredibile a dirsi, alimenta Santa Maria Nuova. Certo, una casualità, sta di fatto che dopo 3 mesi di lavori ed in attesa di altri cantieri, dopo transenne, buche, restringimenti da far sembrare questo spicchio di città a ridosso del Duomo un vero e proprio labirinto, il nuovo inconveniente sembra davvero una dan

nazione. E per fortuna che il danno è avvenuto in sede stradale e non sotto i marciapiedi appena rifatti, sennò sarebbe stata davvero una beffa. Comunque, i negozianti e i residenti della zona, pur nello sconforto e nella scarsissima voglia di parlare, sono sostanzialmente oramai rassegnati alla passione. Nella speranza che la fortuna giri nel verso giusto. Di certo i disagi non mancano e non mancano i problemi per le attività commerciali che sono colpite anche dai lavori in piazza Beccaria e dunque dalla difficoltà di accesso per i clienti e per gli stessi titolari.

SENTIAMO LE VOCI RACCOLTE DA DOMENICO GUARINO