www.controradio.it "Firenze è antifascista e antirazzista": un migliaio in corteo a Rifredi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:22 Share Share Link Embed

Corteo antifascista nel pomeriggio a Firenze per ribadire contrarietà alla presenza in città di una sede del partito di Roberto Vannacci. La manifestazione è partita da via Mariti, dove c’è il cantiere in costruzione dell’Esselunga luogo in cui morirono cinque operai sul lavoro per un crollo. Alcune centinaia i partecipanrti. Il corteo sfila nel quartiere di Rifredi.

La manifestazione segue la mobilitazione del 28 marzo contro l’apertura della sede di Futuro Nazionale a Firenze, promossa dal comitato dei residenti Cittadini Tanucci. Il corteo ha previsto alcune soste, due in piazza Dalmazia e una in via del Romito più quella conclusiva in piazza Leopoldo, dove arriverà lambendo piazza Tanucci, dove c’è proprio la sede di Futuro Nazionale.

I promotori hanno distribuito fischietti da usare quando il corteo toccherà piazza Tanucci. La manifestazione è organizzata da varie sigle, come Cittadini Tanucci piazza aperta, Anpi, Arci, Cospe, Cgil, Spi Cgil Q5. Campeggia anche un enorme striscione con scritto “Firenze è antifascista e antirazzista”.

LE INTERVISTE DI CHIARA BRILLI