www.controradio.it Fischietti e 'Bella ciao' al corteo a Firenze contro Vannacci Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:56 Share Share Link Embed

Fischietti e ‘Bella ciao’ hanno accompagnato il corteo di oggi a Firenze per ribadire contrarietà alla presenza in città di una sede del partito di Roberto Vannacci. La manifestazione, partita da via Mariti, ha variato il percorso rispetto a quanto era stato comunicato, sfiorando piazza Tanucci e concludendosi in piazza Leopoldo. Proprio una volta arrivati a circa 100 metri dalla sede di Futuro Nazionale, le persone hanno iniziato a utilizzare i fischietti, al grido di “Siamo tutti antifascisti”. Non si sono

verificati momenti di tensione. Durante il percorso c’è stato un omaggio anche alla pietra d’inciampo installata per Concezio Cieri, vittima della persecuzione nazifascista.

Abbiamo raccolto anche la voce di un giovane residente dalla testa del corteo e la testimonianza di Massimo Gramigni (Presidente Mandela Forum), nato e cresciuto in piazza Tanucci, presente alla manifestazione.