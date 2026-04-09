www.controradio.it Minori stranieri non accompagnati, Paulesu: "risorse insufficienti per l’integrazione" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:23 Share Share Link Embed

Un sistema sotto pressione, diviso tra accoglienza e sostegno alle fragilità. A Firenze il welfare si confronta con numeri in calo, ma con bisogni sempre più complessi. Come sottolinea l’assessore al Welfare Nicola Paulesu, la gestione dei minori stranieri non accompagnati resta “molto complessa”, segnata da storie difficili e da un alto rischio di marginalità. E con risorse limitate, avverte, diventa sempre più difficile costruire percorsi solidi di integrazione.