www.controradio.it Ficozzi (Siulp): "A Firenze urgono più poliziotti" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:37 Share Share Link Embed

“Da sempre –afferma Ficozzi – sosteniamo che questo capoluogo è ampiamente sottostimato nell’organico di appartenenti alle forze dell’ordine in servizio nella città ed il degenerare degli accadimenti a cui stiamo assistendo, purtroppo, ne è la riprova. Continuare a prevedere un organico al pari di città che, di fatto, hanno una presenza di cittadini dimezzata rispetto a quanti quotidianamente si trovano a Firenze (tra residenti e turisti che, nei fatti, raddoppiano il totale di persone presenti), è assurdo e propedeutico di un inarrestabile degenerare degli standard di sicurezza” . LO ABBIAMO INTERVISTATO