    Ficozzi (Siulp): “A Firenze urgono più poliziotti”

    0
    Lasciano cucciola di cane senza cibo né acqua, denunciati a Volterra
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Ficozzi (Siulp): "A Firenze urgono più poliziotti"
    Loading
    /

    “Da sempre –afferma  Ficozzi – sosteniamo che questo capoluogo è ampiamente sottostimato nell’organico di appartenenti alle forze dell’ordine in servizio nella città ed il degenerare degli accadimenti a cui stiamo assistendo, purtroppo, ne è la riprova. Continuare a prevedere un organico al pari di città che, di fatto, hanno una presenza di cittadini dimezzata rispetto a quanti quotidianamente si trovano a Firenze (tra residenti e turisti che, nei fatti, raddoppiano il totale di persone presenti), è assurdo e propedeutico di un inarrestabile degenerare degli standard di sicurezza” . LO ABBIAMO INTERVISTATO 