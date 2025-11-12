www.controradio.it Mostre: alla Strozzina Eating the Planet Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:30 Share Share Link Embed

All’interno del programma della 18^ edizione de lo Schermo dell’arte, festival di cinema e arte contemporanea, da oggi 16 novembre alla Strozzina di Palazzo Strozzi la mostra Eating the Planet, in collaborazione con Fondazione Palazzo Strozzi e a cura di Officine Creative / Università degli Studi di Pavia.

Saranno presentate in anteprima due opere in realtà virtuale che esplorano il rapporto tra esseri umani, animali e ambiente. Le installazioni accompagnano gli spettatori in paesaggi immersivi che affrontano temi cruciali del nostro tempo, narrando la trasformazione degli esseri viventi e la complessa relazione con le risorse naturali. Le opere sono delle artiste delle artiste Valentina Furian e Claudia Losi. Le abbiamo intervistate