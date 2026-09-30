www.controradio.it Femminismo musulmano: quale alternativa all'etnocentrismo occidentale? Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:15:17 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="YJ8qIBOJKp"><a href="https://www.controradio.it/podcast/femminismo-musulmano-quale-alternativa-alletnocentrismo-occidentale/">Femminismo musulmano: quale alternativa all’etnocentrismo occidentale?</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/femminismo-musulmano-quale-alternativa-alletnocentrismo-occidentale/embed/#?secret=YJ8qIBOJKp" width="500" height="350" title="“Femminismo musulmano: quale alternativa all’etnocentrismo occidentale?” — www.controradio.it" data-secret="YJ8qIBOJKp" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Presentazione del ciclo di studio dedicato al libro “Femministe musulmane” edito da Astarte e scritto da Jamal Ouazzani con illustrazioni di Zainab Fasiki. L’opera sarà al centro dell’evento del 14 novembre con la professoressa Renata Pepicelli che ne firma la prefazione. Il ciclo di incontri di studio sarà facilitato dalla dott.ssa Pegah Zohouri e dalla studentessa Ikram Idrissi con il supporto di Isabella Mancini, referente della Casa delle Donne. Un’occasione di conoscere più approfonditamente le attiviste di cui la pubblicazione offre uno spaccato e entrare nel dibattito sul femminismo islamico con le dovute competenze che saranno poi strumento di confronto per la presentazione del libro.

Intervista di Chiara Brilli a Isabella Mancini e a ricercatrice Pegah Zohouri