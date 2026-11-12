"Facciamoci una domanda"... con Gino Cecchettin

Si intitola «Facciamoci una domanda. Tra uomini» l’incontro in programma giovedì 12 novembre alle 21 al Circolo Arci 25 Aprile, in via Bronzino, nel Quartiere 4 di Firenze. Interverrà da remoto Gino Cecchettin, padre di Giulia. L’appuntamento è aperto a tutti e si può partecipare anche solo per ascoltare. L’obiettivo è coinvolgere gli uomini in un confronto su stereotipi, battute sessiste e comportamenti di controllo nelle relazioni, con particolare attenzione al ruolo dei genitori nell’educazione dei figli. Il percorso promosso dal comitato punta a tradurre il confronto in proposte concrete di prevenzione sul territorio, a partire dai contesti educativi e sociali.
L’iniziativa è promossa dal Comitato Civico Impariamo a dire Noi nell’ambito del programma Il Filo Rosso del Quartiere 4
Andrea Bagni del Comitato