L’Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro con la Sezione Soci Coop.fi di Pistoia organizzano la tavola rotonda intitolata “Alfabeto per l’inclusione. Flussi migratori: dai dati alle buone pratiche”, in programma giovedì 12 novembre alle ore 17:00 presso la Sala Soci Coop di Viale Adua (angolo Via Macallè, 2/A-2/E) a Pistoia.
L’appuntamento inaugura un ciclo di incontri ideato per informare sulle buone pratiche già attive sul territorio e promuovere azioni volte a rendere sempre più efficace la crescita sociale della comunità locale. Attraverso numeri e testimonianze dirette, l’incontro metterà a fuoco il fattivo contributo che i lavoratori stranieri offrono quotidianamente all’economia della provincia pistoiese, creando un momento di confronto utile non solo a scoprire aspetti poco noti di questo fenomeno, ma anche a individuare percorsi futuri di sviluppo e integrazione.
Ne abbiamo parlato con
SELMA FERRALI, direttrice della Pastorale Sociale diocesi Pistoia