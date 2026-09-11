Emma Bonino, storica leader radicale, europeista e protagonista per oltre mezzo secolo delle battaglie per i diritti civili. Una figura centrale della politica italiana, profondamente legata anche alla Toscana e a Firenze, dove nel 1974 visse l’esperienza dell’aborto clandestino, da cui nacque una delle sue più importanti battaglie per l’autodeterminazione delle donne. In tanti la ricordano voce libera, coraggiosa e controcorrente, capace di lasciare un segno profondo nella storia del Paese.
Emma Bonino, il legame con Firenze e le battaglie per i diritti civili
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