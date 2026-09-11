L’arte pubblica contro gli stereotipi di genere e la violenza nelle relazioni. Accade a Firenze tra il 15 settembre e il 15 ottobre, un mese per sedimentare nello sguardo e nella coscienza di chi passa concetti chiave quali il rispetto e l’ascolto. 180 manifesti, frutto della creatività di studentesse e studenti delle Accademie partner del progetto “Of Boxes and Ceilings”, verranno diffusi tra strade e piazze, sui grandi impianti 6X3, oltre che nei Digital Signage in centri strategici quali biblioteche comunali, Palazzo Vecchio, Museo del Novecento e delle Murate, Teatro della Pergola, Careggi.
A Firenze 180 manifesti contro gli stereotipi di genere e la violenza nelle relazioni
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