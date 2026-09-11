Ponte al Pino torna alla città

Dopo le prove di carico per i collaudi e dopo gli interventi propedeutici il ponte è stato aperto con un evento pubblico in via Pacinotti a cura del Centro Commerciale Naturale. Inizialmente la circolazione interesserà due corsie, una per senso di marcia, in attesa del completamento dei lavori relativi ai marciapiedi e alla pista ciclabile. I pedoni possono continuare a utilizzare la passerella pedonale, che rimarrà in funzione fino al completamento di queste opere per poi essere rimossa: per questa operazione sarà interrotta la circolazione ferroviaria a novembre, in orario notturno. L’assetto definitivo della viabilità sul nuovo ponte — realizzato in acciaio-calcestruzzo, lungo 32 metri e largo 16 — ricalca quello del vecchio cavalcaferrovia: due corsie in direzione di via Masaccio e una verso via del Pratellino, a cui si aggiunge il nuovo percorso pedo-ciclabile. La viabilità della zona sarà ripristinata con alcune modifiche legate al nuovo assetto e all’inversione di via Mannelli. Le novità riguardano chi arriva da via Masaccio e in via del Pratellino dato l’assetto a senso unico di via Pacinotti.