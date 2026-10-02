Dispersione universitaria: nasce P.O.N.T.E per orientare alla scelta

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In Toscana il 50% degli studenti superiori non si iscrive all’Universtà. Per contribuire a colmare questo gap e ad incentivare i giovani a proseguire gli studi dopo il diploma, nasce ‘Ponte’, l’iniziativa che propone laboratori di orientamento nelle scuole secondarie di secondo grado, incontri di approfondimento, formazione specifica per i docenti ed eventi sul territorio della Toscana.
L’obiettivo è coinvolgere almeno 22 mila studenti nei laboratori e ulteriori 3.000 raggiunti attraverso gli eventi territoriali, durante i 28 mesi di attività previsti.4 le università coinvolte Firenze, Pisa, Siena e l’università per stranieri.Ersilia Menesini · è prorettrice alla didattica unifi