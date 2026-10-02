    Gen Z. Puntata del 2 ottobre  2026

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Gen Z. Puntata del 2 ottobre  2026
    Loading
    /
    Gen Z. Puntata del 2 ottobre  2026. Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti/e. In onda mensilmente in Newsline In collaborazione con Tif.
    in studio Chiara Brilli, Andrea Montigiani. Intervista alla primaria di Psichiatria Tiziana Pisano
    Tema della puntata: giovani e disagio psichico. Dati, cause, reti di prevenzione
    Ansia, depressione, disturbi alimentari, autolesionismo e pensieri suicidari. A Firenze cresce la richiesta di aiuto da parte degli adolescenti e il Meyer rafforza la risposta con un nuovo progetto dedicato alla salute mentale.
    Tutte le trasmissioni sono riascoltabili su https://www.controradio.it/genz/
    Prossima puntata il 6 novembre alle 9.00