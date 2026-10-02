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Gen Z. Puntata del 2 ottobre 2026. Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti/e. In onda mensilmente in Newsline In collaborazione con Tif.
in studio Chiara Brilli, Andrea Montigiani. Intervista alla primaria di Psichiatria Tiziana Pisano
in studio Chiara Brilli, Andrea Montigiani. Intervista alla primaria di Psichiatria Tiziana Pisano
Tema della puntata: giovani e disagio psichico. Dati, cause, reti di prevenzione
Ansia, depressione, disturbi alimentari, autolesionismo e pensieri suicidari. A Firenze cresce la richiesta di aiuto da parte degli adolescenti e il Meyer rafforza la risposta con un nuovo progetto dedicato alla salute mentale.
Tutte le trasmissioni sono riascoltabili su https://www.controradio.it/
genz/
Prossima puntata il 6 novembre alle 9.00