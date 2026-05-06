www.controradio.it Dillo a Controradio - puntata 6 maggio 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:20:57 Share Share Link Embed

Nuova puntata della stagione. Tutte riascoltabili su https://www. controradio.it/dillo-a- controradio/ Speciale Progetto P.I.T.A e lavori alla Costoli:

quale spazio e futuro per le attività terapeutiche in acqua per bambini e giovani con disturbo dello spettro autistico e plurihandicap?

SEGNALAZIONE: “Nostro figlio Tommaso è autistico e segue da anni il programma di psicomotricità in acqua, P.I.T.A. progetto gestito dall’Associazione Astrolabio, che si teneva nella piscina comunale Costoli.

Abbiamo scritto “si teneva” perché ormai da settembre 2025, la parte di piscina che veniva utilizzata per queste attività non è più agibile ed il programma è stato spostato nella piscina di Bellariva, non idonea per questa attività. I forti disagi si stanno ripercuotendo sui ragazzi e sulle loro famiglie in modo importante”.

Barbara Antonucci ascoltatrice mamma di Tommaso,

Angela Manzani, educatrice Associazione Astrolabio

Sara Giannelli, genitore Associazione Astrolabio

Lorenzo Palandri, consigliere Q2 Spc