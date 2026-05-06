At per Te! In viaggio con Autolinee toscane

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Ciclo di trasmissioni in collaborazione con At: uno spazio aperto alla cittadinanza in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Per segnalazioni e domande scrivere a [email protected] o whatsapp 342 810 4111
In questa puntata: nuova app testata dai clienti e amministrativi sul bus per verificare la qualità del servizio
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In studio: il direttore marketing e comunicazione At, Tommaso Rosa
Prossima puntata il 27 maggio 2026