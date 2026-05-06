www.controradio.it Proroga sui dehors, Salviamo Firenze "residenti di Firenze non considerati" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:34 Share Share Link Embed

– Sul regolamento dehors e sulla nuova scadenza al 31 agosto per poter presentare le domande – comunicata ieri dal Comune di Firenze – “i residenti non sono parte interessata né interessante per l’assessore Vicini. Il rinvio incontra il favore degli ordini professionali e delle lobby della ristorazione”, “appare evidente che il regalo estivo, fino a prossima proroga, è finalizzato a dare il tempo per giustificare eventuali deroghe”. È quanto sottolinea il ‘Comitato Salviamo Firenze x Viverci’.

Leonardo Lani, residente San Pierino e Salviamo Firenze