Ci vediamo giovedì! Il nuovo programma di eventi in Mediateca Toscana. L’intervista a Ciro Mesti

Al via il nuovo programma di eventi culturali in Mediateca Toscana
Dal 7 maggio all’11 giugno, tre presentazioni di libri sul Cinema delle autrici e degli autori internazionali. In via San Gallo, 25 Firenze, ingresso libero, consigliata la prenotazione.
il 7 maggio alle 16.30 omaggio a George Lucas, a soli tre giorni dallo “Star
Wars Day” (celebrato in tutto il mondo il 4 maggio) e a cinquant’anni dal set di “Guerre stellari”: in programma la presentazione del libro “George Lucas. Il mito dell’immagine” di Ciro Mesti. In dialogo con l’autore Daniele Marseglia, critico e conduttore del programma radiofonico di Novaradio, “La settima ossessione”.