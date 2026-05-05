www.controradio.it Torna 'Sale-Sant'Ambrogio in festival', tema del 2026 è relazioni Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:27 Share Share Link Embed

È dedicata alle relazioni la quarta edizione di ‘Sale-Sant’Ambrogio in festival’, la rassegna che si svolgerà dal 4 al 7 giugno e omaggia la memoria del celebre chef Fabio Picchi. Il 4 giugno verrà coinvolta la comunità albanese con un allestimento speciale che ricorda le grandi tavolate tipiche delle loro feste con i colori, i sapori e i profumi, il giorno successivo ci sarà la serata in ricordo di Fabio Picchi: a differenza delle precedenti edizioni l’evento si aprirà con la rappresentazione teatrale dal titolo ‘La dispensa dell’amore’ (nata da un’idea di Giulio Picchi) cui seguirà il momento conviviale della cena.