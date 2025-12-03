/
Nona puntata della nuova stagione. Tutte riascoltabili su https://www.
controradio.it/dillo-a- controradio/
-L’Abecedario degli InCubi: cosa succede nella Cara Firenze?
La mappa concettuale delle storie urbanistiche al centro del delle dinamiche tra pubblico e privato, Comune e Soprintendenza, destinazioni e autorizzazioni, controlli e responsabilità. Dal Convitto della Calza all’ex teatro Comunale e Monte Oliveto, da San Gallo all’ex Ogr, dal self check in all’Eolo.
In studio Massimo Torelli, Salviamo Firenze