    Dillo a Controradio – puntata 3 dicembre 2025

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Dillo a Controradio - puntata 3 dicembre 2025
    Loading
    /
    Nona puntata della nuova stagione. Tutte riascoltabili su https://www.controradio.it/dillo-a-controradio/
    -L’Abecedario degli InCubi: cosa succede nella Cara Firenze?
    La mappa concettuale delle storie urbanistiche al centro del delle dinamiche tra pubblico e privato, Comune e Soprintendenza, destinazioni e autorizzazioni, controlli e responsabilità. Dal Convitto della Calza all’ex teatro Comunale e Monte Oliveto, da San Gallo all’ex Ogr, dal self check in all’Eolo.
    In studio Massimo Torelli, Salviamo Firenze 