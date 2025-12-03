www.controradio.it Dillo a Controradio - puntata 3 dicembre 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:23:20 Share Share Link Embed

Nona puntata della nuova stagione. Tutte riascoltabili su https://www. controradio.it/dillo-a- controradio/

-L’Abecedario degli InCubi: cosa succede nella Cara Firenze?

La mappa concettuale delle storie urbanistiche al centro del delle dinamiche tra pubblico e privato, Comune e Soprintendenza, destinazioni e autorizzazioni, controlli e responsabilità. Dal Convitto della Calza all’ex teatro Comunale e Monte Oliveto, da San Gallo all’ex Ogr, dal self check in all’Eolo.