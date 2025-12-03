Nuova perizia psichiatrica per Innocenti, uccise la compagna Eleonora Guidi

Sarà sottoposto a una nuova perizia psichiatrica Lorenzo Innocenti, accusato di omicidio aggravato per aver accoltellato a morte la compagna Eleonora Guidi, alla presenza del figlio di un anno e mezzo, ora affidato alle cure della sorella della vittima. I risultati della perizia arriveranno a gennaio 2026, mentre la prima udienza davanti al Gip è fissata per inizio febbraio.