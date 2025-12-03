www.controradio.it Il 4 dicembre al Goldoni "Generazioni Unifi" l'evento annuale AlumnUnifi 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:42 Share Share Link Embed

Una serata evento in compagnia di Lorenzo Baglioni, Gaia Nanni e di tanti altri ospiti che hanno studiato all’Università di Firenze. È Generazioni Unifi, l’evento annuale della comunità AlumnUnifi: un talk coinvolgente per raccontare le storie di chi ha studiato nell’Ateneo fiorentino accompagnato dai disegni di Alessandra Marianelli, in arte Luchadora, e dalle testimonianze di Benedetta Bitozzi, Padre Bernardo Gianni, Alice Innocenti, Anna Meli, Antonio Patuelli e Matteo Restivo.

Un momento speciale sarà dedicato al festeggiamento delle Lauree D’Oro con l’omaggio agli Alumni che si sono laureati nel 1975.

Marco Pierini – prorettore al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale