Il 4 dicembre al Goldoni “Generazioni Unifi” l’evento annuale AlumnUnifi 2025

Una serata evento in compagnia di Lorenzo Baglioni, Gaia Nanni e di tanti altri ospiti che hanno studiato all’Università di Firenze. È Generazioni Unifi, l’evento annuale della comunità AlumnUnifi: un talk coinvolgente per raccontare le storie di chi ha studiato nell’Ateneo fiorentino accompagnato dai disegni di Alessandra Marianelli, in arte Luchadora, e dalle testimonianze di Benedetta Bitozzi, Padre Bernardo Gianni, Alice Innocenti, Anna Meli, Antonio Patuelli e Matteo Restivo.
Un momento speciale sarà dedicato al festeggiamento delle Lauree D’Oro con l’omaggio agli Alumni che si sono laureati nel 1975.
Marco Pierini – prorettore al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale