Nuova puntata della stagione. Tutte riascoltabili su https://www. controradio.it/dillo-a- controradio/

Manutenzione stradale: “troppi interventi non risolutivi, serve controllo vero” – “12 mila interventi in un anno sono un dato importante, ma la vera domanda è: funzionano davvero?”. È questo il punto sollevato dal capogruppo M5S in Consiglio comunale, Lorenzo Masi, intervenuto sul tema della manutenzione stradale e dell’operatività del servizio affidato ad AVR, oggetto di un question time presentato nei giorni scorsi. Secondo quanto riferito dall’amministrazione, nel primo anno del nuovo Global Service sono stati effettuati circa 30 interventi al giorno. Un dato che però, secondo Masi, non basta a fotografare la reale condizione delle strade cittadine.

chiamare il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Lorenzo Masi .

Segnalazione Doretta su Impianto per essiccamento dei fanghi di depurazione all’Osmannoro (Fi)- Risposta scritta di Publiacqua

inaugurazione dello Sportello Prima Sosta – lo spazio dedicato a chi lavora e ha bisogno di un’assistenza sindacale, a chi è disoccupato e cerca di orientarsi nel mondo del lavoro, ai rider che hanno necessità di riparo e ristoro tra una consegna e l’altra.