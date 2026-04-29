Il Garante per l’infanzia: tra diritti e politica

L’Associazione dei Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati Regione Toscana ha espresso in questi giorni profonda perplessità in merito alla designazione unica di Stefano Scaramelli come candidato al ruolo di Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Toscana. La legge regionale toscana richiede per il Garante una figura di qualificata e comprovata esperienza professionale nell’ambito delle materie e delle funzioni previste dalla normativa. S ulla nomina del nuovo garante dell’infanzia della Regione Toscana, il cui voto è calendarizzato per oggi da parte dell’assemblea legislativa, si profila il rinvio. A dividere è il nome dell’ex consigliere regionale di Italia viva Scaramelli che il Partito democratico e Casa riformista hanno già indicato come nominativo appropriato per ricoprire il ruolo di garanzia, malgrado le riserve di decine e decine di associazioni che gravitano intorno al tema in Toscana. Perplessità che, tuttavia, hanno fatto breccia nel centrosinistra: Avs e M5S hanno ventilato la possibilità di votare contro. Ma cosa sta accadendo intorno a questa vicenda? Ne parliamo con le nostre ospiti in studio questa mattina, Laura Pecchioli dell’Associazione dei Tutori Volontari di minori stranieri non accompagnati e con Emilio Santoro, Associazione L’Altro Diritto.