Signa aggiornamenti dal Comitato Territorio e Buonsenso del Crocifisso a Signa

La Regione Toscana ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per una serie di interventi di mitigazione del rischio idraulico nei Comuni di Signa e Lastra a Signa, lungo i fiumi Arno e Bisenzio e sul reticolo minore afferente, per un investimento complessivo di 60 milioni di euro, di prossimo finanziamento.

Il Comitato Territorio e Buonsenso del Crocifisso a Signa valuta in modo estremamente positivo questo investimento. Tuttavia, l’efficacia di questi interventi rischia di essere compromessa dalle scelte urbanistiche attualmente all’esame del Comune di Signa.