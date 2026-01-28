/
RSS Feed
Nuovo ciclo di trasmissioni in collaborazione con At, in onda ogni ultimo mercoledì del mese alle 9:00: uno spazio aperto alla cittadinanza in diretta radio e in video sulla Controradio TV.
In questa puntata: trasporti e digitalizzazione
In questa puntata: trasporti e digitalizzazione
Quali servizi messi a disposizione (i servizi sull’app, abbonamenti, blink la nuova piattaforma per acquistare biglietti digitali, il travel planner, a cosa serve account my at, linee e orari…)In studio il direttore marketing e comunicazione At, Tommaso Rosa.
Prossima puntata il 25 febbraio 2026