    At per Te! In viaggio con Autolinee toscane del 28 gennaio 2025

    At per Te! In viaggio con Autolinee toscane del 28 gennaio 2025
    Nuovo ciclo di trasmissioni in collaborazione con At, in onda ogni ultimo mercoledì del mese alle 9:00: uno spazio aperto alla cittadinanza in diretta radio e in video sulla Controradio TV.
    In questa puntata: trasporti e digitalizzazione

    Quali servizi messi a disposizione (i servizi sull’app, abbonamenti, blink  la nuova piattaforma per acquistare biglietti digitali, il travel planner, a cosa serve account my at, linee e orari…)In studio il direttore marketing e comunicazione At, Tommaso Rosa. 

    Prossima puntata il 25 febbraio 2026