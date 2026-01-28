www.controradio.it AOI, Pezzati: "La cooperazione internazionale minacciata da instabilità politica e tentativi di delegittimazione" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:29 Share Share Link Embed

Si parla spesso di “crisi del multilateralismo” quale principio fondante della cooperazione internazionale, un fatto che solleva importanti interrogativi su quanto questo indebolimento pesi sui percorsi di pace e sulla tutela dei diritti umani a livello globale. Uno scenario preoccupante, cui si aggiungono anche tentativi di delegittimazione e narrazioni distorte. Ne abbiamo parlato con Paolo pezzati, vicepresidente di AOI, l’Associazione delle ONG Italiane.