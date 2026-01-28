www.controradio.it In via San Gallo i residenti dicono no al nuovo complesso di lusso Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:13:02 Share Share Link Embed

L’Assessora all’Urbanistica del Comune di Firenze Caterina Biti attacca i residenti di via San Gallo che hanno presentato un esposto alla magistratura per vederci chiaro sulla costruzione di un nuovo resort di lusso al posto dell’ex ospedale militare. «Chi vuole denigrare e infangare il nome dell’amministrazione comunale deve decidere se limitarsi al dialogo, al quale saremo sempre aperti, oppure scegliere una strada che lo preclude assolutamente», ha detto la Biti prima di affrontare il nodo più critico del progetto, cioè le due torri: «L’altezza dei nuovi edifici non sarà superiore a quella del costruito circostante ». Ma qual è la posizione dei residenti? Questa mattina lo chiediamo a Nicoletta e Lisa che nella strada adiacente all’ex ospedale militare di via San Gallo ed hanno le finestre oscurate dalla nuova costruzione che sta sorgendo.